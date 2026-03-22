ВОДАТА – БЕЗЦЕННИЯТ ДАР НА ПРИРОДАТА

По повод Деня на водата – 22 март, учениците от група за ЦОУД – 3. клас създадоха вдъхновяваща апликация под надслов „Водата е живот!“.
С много старание и въображение те пресъздадоха посланието, че водата е извор на сила и живот – тя подхранва растенията, дава живот на животните и прави света около нас възможен. Без нея природата не би била същата.
Нека заедно се грижим за този безценен ресурс – да не го разхищаваме, да го пазим чист и да го използваме разумно. Дори най-малките ни усилия днес могат да донесат голяма промяна утре.
Пази водата – тя е безценна!