Неделя на св. Йоан Лествичник в Бургас

На 22 март, Четвърта неделя на Великия пост, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас бе отслужена Архиерейска света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Стефан - епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Севастиан Йорданов - духовен надзорник, иконом Игнатий Ойков, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията на светата Литургия бяха изпълнени от Негово Високопреподобие архимандрит Херувим Циноглу от Солунската митрополия, иконом Атанас Чолаков, г-н Димитър Арнаудов, г-н Александър Учиков, г-н Илия Поповски, храмовите псалти, както и от студенти от България, обучаващи се в Солунския университет.

На богослужението присъстваха множество благочестиви християни.

В словото си към вярващите митрополит Арсений говори за дълбокото духовно значение на книгата „Лествица“, в която св. Йоан разкрива тридесетте стъпала на духовното възхождане към Царството Божие.

Владиката припомни живота на светеца, роден през VI век, неговото непрестанно молитвено състояние, строгия и разумен подвиг, дългогодишния му труд в уединение, умерения пост и цялостното му посвещение на Бога.

Особено бе подчертано, че св. Йоан е наричан нов Мойсей заради богомъдрието на своите писания и заради това, че, подобно на великия старозаветен пророк, извежда човека от робството на страстите към висините на богообщението.

Митрополит Арсений посочи, че стъпалата на „Лествицата“ не са само монашески идеал, но жив път за всеки християнин, призван към покаяние, молитва, смирение, въздържание, любов и вярност към Христа.

След Литургията владиката благодари на о. Херувим за беседата, за сладкогласното пение на светата Литургия и изрази признателност към Солунския митрополит Филотей за братската любов, оказаното съдействие и благословението да бъде изпратен този достоен духовник за духовна полза на верния народ.