22.03.2026 18:52 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски“ в гр. Сливен се проведе богословска беседа, посветена на Неделята на св. Йоан Лествичник, под надслов: „Бракът като лествица“.

Гост-лектор на събитието бе архимандрит Херувим Циноглу, клирик на Солунската света митрополия, който разгърна пред присъстващите духовния смисъл на брака като път на възхождане и израстване в любовта.

От гръцки език превеждаше г-н Димитър Арнаудов.

В своята беседа архимандрит Херувим се спря върху ключови стъпала от „Лествицата“ на св. Йоан Синайски, като ги осмисли в контекста на съпружеския живот – послушание, смирение, отсичане на волята и жертвена любов. Особен акцент бе поставен върху брака като пространство на спасение, в което съпрузите се възкачват заедно към Бога чрез взаимно себеотдаване.

Сред присъстващите бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, духовници от гр. Сливен, както и множество вярващи.

Следващата духовна беседа ще се проведе на 28 март в събота от 17:00 ч. в Бургас, и на 29 март неделя от 17:00 ч. отново в Сливен.

Темата на срещата ще бъде посветена на св. Мария Египетска, под надслов: „Срещата с Христос в края на пустинята“

Лектор ще бъде д-р Златина Каравълчева.

Д-р Златина Каравълчева е завършила История – специалност „Византийска история“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по история. Специализира гръцки език и византийска история в Атинския университет. Автор е на учебни пособия за християнско ограмотяване на деца.