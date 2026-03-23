Среща на поколенията отбеляза Първа пролет в Котел

Празнично събитие по повод настъпването на Първа пролет се проведе в малката зала на Народно читалище „Съгласие – Напредък 1870“ в Котел.
Инициативата беше организирана съвместно от читалището и ученици от СУ „Георги Стойков Раковски“, участници в клуб „Възрожденска искра“.
Специални гости на празника бяха дамите от Пенсионерски клуб – Котел, които допринесоха за топлата и сърдечна атмосфера. С песни, слово, хора̀ и много усмивки събитието се превърна в истинска среща на поколенията, обединени от духа на пролетта и традициите.