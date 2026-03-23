Котел даде старт на шахматната верига „Път към успеха“ за деца

, Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Спорт | преди 16 минути

Днес в Котел бе даден старт на шахматната верига за деца „Път към успеха“, в която участие взеха над 50 състезатели от България и САЩ.

Пролетното шахматно съревнование бе открито от кмета на общината Коста Каранашев, който пожела успех на участниците и приятен престой на гостите на града.

Състезанията са част от международния календар на FIDE и ще се проведат в общо четири турнира. Организатори на инициативата са шахматните клубове „Сините камъни“ и „Марица – изток“.

С подобни събития Котел все по-уверено се утвърждава като център за развитие на шахмата, като същевременно се създават възможности за изява и насърчаване на млади таланти в България.

Снимки: Община Котел

Снимки

