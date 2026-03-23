Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 52

На 28 март, 2026 г. /събота/ от 11:00 ч. в Благоевград, София, Пловдив, Сливен, Варна, Враца, Шумен и Велико Търново ще се проведат регионалните кръгове на Шестнадесетото състезание по правопис на английски език Spelling Bee и Spelling Bee Junior. Състезанието Spelling Bee Junior започва в 13:30. В Сливен състезанията ще се проведат в СУ „Константин Константинов, ж.к. Дружба.

Над 6500 ученици от цялата страна се включиха в училищните кръгове на състезанието. Най-добрите от тях ще се представят на регионалните състезания и ще се борят за правото да бъдат сред националните финалисти, които ще се срещнат на 25 и 26 април в София.

Правописните двубои (на английски „spelling bees“) са традиционни американски състезания, в които участниците трябва да изговорят правилно, буква по буква, най-много думи. Непредсказуемото изписване на думите в английския допълнително повишава сложността на съревнованието. Състезанието повишава интереса на учениците към изучаването на английски език и подобрява знанията им чрез забавни и интерактивни дейности. Състезателният елемент е много силен мотиватор за участниците, а емоцията е несравнима. Училищните Spelling Bee състезания често се превръщат в истински празник за цялата общност.

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee се организира от Фондация “Корпус за образование и развитие - КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Министерство на образованието и науката. БНТ е медиен партньор на състезанието, DHL доставят безвъзмездно наградите до участващите училища, а „RooBar“ осигурява сладки изкушения за всички участници.

Развитието на състезанието може да следите на www.spellingbee.bg и на страницата във Facebook/Bulgarian National English Spelling Bee.