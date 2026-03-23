Сливен с впечатляващо представяне на зоналното първенство по акробатика

23.03.2026 10:12 , Людмила Калъпчиева

На 21 март се проведе зонално Държавно първенство по акробатика – ЗОНА 3, с участието на клубове от Айтос, Пловдив, Ямбол и Сливен. Домакин на състезанието беше СКА „Стефан Данчев“ – Сливен.

Сливенският отбор се представи блестящо, като завоюва общо 19 отличия – 11 първи места, 7 втори места и 1 трето място, и се отличи с най-много медали сред всички участници.

Най-високи оценки в състезанието получиха две двойки от Сливен. Сред тях е мъжката двойка Христомир Колев и Калоян Миленов, които се подготвят за световното първенство през 2026 г.

С отлично представяне се открои и новата женска тройка на клуба – Ивон Николова, Велина Стефанова и Никол Димитрова, които се готвят за участие в европейското първенство през 2027 г.

Силното участие на сливенските състезатели още веднъж затвърди позициите на клуба като един от водещите в страната и показа потенциала на младите акробати за бъдещи международни успехи.