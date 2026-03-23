Седмицата в Европейския парламент: 23 – 29 март 2026 г.

23.03.2026 10:17 , Людмила Калъпчиева

Пленарна сесия, заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Пленарна сесия на 25 и 26 март

Среща на върха на ЕС на 19-20 март. В сряда членовете на ЕП ще направят преглед на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март по време на дебат с председателя на Европейския съвет Антониу Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Енергийна сигурност. В сряда членовете на ЕП и представители на Съвета на ЕС и Европейската комисия ще обсъдят как да се гарантират енергийните доставки, стабилността на енергийния пазар и енергията на достъпни цени за промишлеността и гражданите в настоящия труден геополитически контекст.

Търговия между ЕС и САЩ. В четвъртък членовете на ЕП ще гласуват позицията си за преговори с държавите членки на ЕС, по две предложения за търговско законодателство, свързани със „споразумението от Търнбери“ между ЕС и САЩ относно митата и търговския обмен, обявено през юли 2025 г.

Реформа на правилата на ЕС за връщане на незаконно пребиваващи мигранти. В четвъртък по време пленарното заседание Европейският парламент ще гласува преговорната си позиция за предложените промени в законодателството на ЕС за улесняване на връщането на граждани на държави извън ЕС, които нямат право да останат в Съюза.

Опростяване на правилата за ИИ. В четвъртък евродепутатите ще гласуват позицията си по предложение за опростяване на правилата на ЕС за изкуствения интелект. Проектът на позиция на Европейския парламент включва забрана на системи на изкуствен интелект, използвани за „нудификация“ и ясен срок за прилагане на изискванията за високорискови системи.

Качество на водите в ЕС. В четвъртък се очаква членовете на ЕП да дадат зелена светлина за нови мерки за намаляване на замърсяването на подземните и повърхностните води и за подобряване на стандартите на ЕС за качество на водите. Те ще обсъдят и вече одобрен закон за пречистването на градските отпадъчни води и потенциалното му въздействие върху фармацевтичната промишленост.

Защита на данъкоплатците и депозитите. Евродепутатите ще гласуват нов набор от инструменти за справяне с банкови фалити, защита на парите на данъкоплатците, разширяване на обхвата на банките, включени в тези правила, оправомощаване на съответните органи да управляват по-ефективно потенциалните банкови фалити и хармонизиране на защитата на вложителите в целия ЕС. Дебатът ще се проведе в сряда и ще бъде последван от гласуване в четвъртък.

Брифинг за медиите. В сряда в 15.30 ч. българско време пресслужбата на ЕП ще проведе брифинг за медиите относно пленарната сесия, която започва в 16.00 ч.

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще се срещне с върховния комисар на ООН за бежанците Бархам Салих, посланиците на Съвета за сътрудничество в Персийския залив към ЕС и Негово кралско височество Великия херцог на Люксембург Гийом. В късния следобед тя ще произнесе реч по време на Брюкселския симпозиум по изкуствен интелект. В сряда тя ще се срещне с Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите членки към ЕС (Корепер I), след което ще председателства пленарната сесия в 16.00 ч. българско време. В петък председателят на ЕП Р. Мецола ще посети Стокхолм (Швеция), където ще се срещне с председателя на Риксдага на Швеция Андреас Норлен и с шведския министър-председател Улф Кристерсон. Тя също така ще участва в дискусия със студенти и ще посети европейското седалище на фондовата борса NASDAQ.

