23.03.2026 10:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 40 минути | 29

Един абонамент за две облачни услуги – предвидимо хранилище за NAS системи и различни обектни данни

QNAP® Systems, Inc., водещ новатор в областта на мрежовите и сторидж решения, днес обяви официалното пускане на пазара на myQNAPcloud One, абонаментно унифицирано решение за съхранение в облака. Тази услуга комбинира усъвършенстваната версия myQNAPcloud Storage, пригодена за архивиране на NAS, с myQNAPcloud Object, съвместима със S3 услуга за съхранение на обекти. Потребителите могат гъвкаво да използват абонаментния си капацитет за съхранение и в двете услуги, въз основа на реалните нужди, елиминирайки нуждата от отделни абонаменти.

„Преди официалното пускане в експлоатация днес, myQNAPcloud One беше валидиран чрез ранен достъп през 2025 г., демонстрирайки своята практичност както за NAS архивиране, така и за сценарии за съхранение на обекти“, каза Вивиан Луо, продуктов мениджър в QNAP. „Отзивите от потребителите в реалния свят показаха ясно търсене на унифицирана услуга за съхранение в облака, която елиминира компромисите между сложността на архитектурата и цената.“

Основни характеристики на myQNAPcloud One:

• Улеснено ценообразуване и безплатен трансфер на данни *

С myQNAPcloud One потребителите могат да избират гъвкави планове за съхранение, започващи от 1TB. Не се изискват допълнителни такси за предаване на данни или API заявки, осигурявайки предсказуем и ясен модел на ценообразуване за бизнеса.

• Неизменност на данните

Защитете бизнес данните с функции за заключване на обекти. Тези функции предпазват от ransomware, случайни изтривания и неоторизирани промени, като същевременно отговарят на регулаторните изисквания за индустрии като здравеопазване, финанси и образование.

• Рационализирано архивиране и възстановяване

Безпроблемно интегриран с решенията за архивиране на QNAP NAS, myQNAPcloud One е идеално място за отдалечено архивиране, заедно с улеснено управление на архивирането.

• Подобрено съответствие и сигурност

myQNAPcloud One е проектиран да отговаря на строги стандарти за поверителност и сигурност, което го прави надеждно решение за индустрии, изискващи защитено и съвместимо облачно хранилище.

• Разширени функции за архивиране на NAS

myQNAPcloud One подобрява myQNAPcloud Storage с разширени функции като 180-дневно наблюдение на потребителската активност, споделяне на файлове с настройки за изтичане и до 100 версии на файлове за сигурно и ефективно управление на данни.

• Глобален достъп с висока производителност

С 13 глобални центъра за данни, myQNAPcloud One осигурява достъп с ниска латентност и надеждна производителност за потребители по целия свят. myQNAPcloud One отговаря на глобалните стандарти за съответствие, включително разпоредбите за сигурност на данните и поверителност, гарантирайки, че вашият бизнес остава съвместим във всеки регион.

За QNAP

QNAP предоставя интегрирани технологични решения чрез софтуерни иновации, изработка на хардуер и собствено производство. Със силни страни в съхранението на данни, мрежите и интелигентното видеонаблюдение, QNAP интегрира и облачни услуги, за да подобри безопасността на данните, интелигентността и ефективността на работния процес. Ние си представяме NAS като основна платформа, обединяваща висока достъпност, киберсигурност, периферен изкуствен интелект, IT/OT устойчивост и облачно управление, давайки възможност на организациите в различни индустрии да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят.