Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 23.03.2026 г.

23.03.2026 10:26

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 21.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 23.03.2026 Г.

Сливен: Полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали извършител на кражба. Сигналът е подаден на 21 март около 06,30 часа за кражба на кабел, собственост на мобилен оператор. На място незабавно е изпратен екип. Полицейските служители установяван криминално проявен мъж от град Сливен. По първоначални данни в него са намерени и иззети инкриминираните вещи. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители при засилената патрулна дейност на територията на град Сливен. Около 23,00 часа на 21 март и около 15,30 часа на 22 март екипи на група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен са извършили проверки на криминално проявен мъж от град Сливен и жена от населено място в община Сливен. В тях са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Задържани са за 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

На 21 март, в 17,23 часа, в дежурната част на ОДМВР-Сливен е получен сигнал от тел. 112 за настъпило пътно произшествие. Инцидентът е станал в района на км. 233,800 от автомагистрала „Тракия“, в землището на община Нова Загора, в посока град Бургас. По първоначални данни лек автомобил „Ауди А6“, управляван от жена 30 години, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива, при което е причинена смъртта на водача. Двама пътници са откарани в болнично заведение в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 21.03.2026 г., в 10,30 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Пежо 307“. Инцидентът е станал по време на движение в сливенския квартал „Република“. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са - леки автомобили бр. 1; документи 3 бр.; 1 бр. регистрационен номер. Спасени са двигател; 1 бр. регистрационен номер и автомобилни гуми. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение.