Позиция на Областния управител относно протеста на земеделците в Сливен

23.03.2026 10:34 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Преди няколко дни станахме свидетели на поредния опит за дестабилизация чрез притесненията и страха от несигурността на хората.

Десетки земеделски производители от сектор „Зърнопроизводство“ и „Овощарство“ излязоха на протест в Сливен, подведени от един неверен слух: че предстоят чистки и смяна на ръководството в ОД „Земеделие“ Сливен и на Общинската служба „Земеделие“ Сливен.

Оказа се, че „информацията“, че министър Христанов планира подобни рокади, е невярна и се дискредитира работата на правителството и институциите.

Пред мен изникват много въпроси – кой стои зад тези слухове и защо това е опасно?

Злоупотреба със страха на хората: В разгара на стартиране работата на полето, несигурна геополитическа обстановка и предстоящите парламентарни избори, да използваш притесненията на хората за техния поминък е проява на политическа немощ.

Дискредитиране на институциите: опита за атака срещу служебното правителство и определени политически сили, като се създава илюзия за хаос и несигурност в държавните структури е скандално и деструктивно.

Корпоративен вот: Това може да се тълкува и като опит за създаване на условия за зависимости и контролиран вот в сектор „Земеделие“ чрез манипулация на общественото мнение основаващи се на невярна информация и слухове.

Моят призив за промяна:

Като общество трябва да сме обединени срещу корупционните модели на управление и за премахване на зависимостите, създадени чрез корупционни практики. Уважавам професионализма на всеки и заставам зад всеки, който работи добре с хората, честно, спазва законите, и нормативните уредби.

Заставам и зад исканията на всеки, независимо от неговата политическа , общественна и социална принадлежност, когато те са законови и истинни.

Здравото общество е общество, в което всеки спазва закона и уважава труда и качествата на другия.

Нека не позволяваме на фалшивите слухове да диктуват дневния ни ред!

За това апелирам:

Не ставайте проводници на фалшиви слухове!

Всеки гражданин има право и дълг да подава сигнали за нередности, опити за корпоративен натиск или корупционни практики.

Призовавам, сигналите да бъдат подкрепени с реални доказателствени материали, а не да се основават на принципа „някой каза“.

Само с факти и истина можем да изградим работеща държава и да спрем подмяната на гражданската воля.

Осъждам разпространяването на невярна информация и създаването на смут сред хората.

Призовавам институциите, при всеки сигнал за корупция и злоупотреба с обществения интерес , да си свършат работата. Защото само така ще се преустановят порочните практики.

Да спрем спекулациите! Пред мен остава въпроса: КОЙ има интерес да се създава дестабилизация и да разпространява неверни твърдения?

Областен управител област Сливен: Маринчо Христов