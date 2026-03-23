23.03.2026 13:00

Големите надежди в спорта и нелекия път към победата. Това обсъдиха днес кметът Стефан Радев и младата надежда в спринта Христо Илиев. Роденият в Сливен талант в момента се намира в родния град и по покана на кмета гостува в Общината. В последните месеци талантът от Сливен подобри три пъти националното постижение в спринта на 60 м, гладко бягане. Първият път - на турнира от „Златния атлетически тур“ в Белград на 11 февруари - 6,54 секунди. След това състезателят на Валя Демирева стана балкански шампион за мъже, също с национален рекорд от 6.53 секунди. На държавното първенство в зала Христо Илиев направи поредното си рекордно бягане на 60 метра. Той спечели националната титла на България с нов рекорд на страната и нов европейски рекорд за младежи под 23 години - 6.51 секунди. До зимата на 2026 г. рекордът на България на 60 м при мъжете беше 6.58 секунди на Петър Петров отпреди 48 години.

Пред градоначалника Илиев сподели за силната емоция от състезанията, за спорта - неделима част от живота му, за усилията и амбицията да подобрява своите резултати.

„От много малък съм влязъл в спортните зали на Сливен“, заяви Илиев. Той започва да тренира лека атлетика на осем години, като две години преди това, се е занимавал с акробатика. В средата на тази седмица младата спортна надежда ще отпътува от родния град за тренировъчна подготовка, като част от програмата му преди състезанията през летния сезон.

„Навремето България имаше големи спринтьори и се радвам, че имат наследник в твое лице. Пожелавам ти да подобриш още много рекорди и да имаш пробив на най-високо ниво в най-конкурентната лекоатлетическа дисциплина“, изрази надежда Стефан Радев. Той връчи на младия рекордьор ваучер в размер на хиляда евро с пожелание за още много рекорди и успехи в леката атлетика. „Винаги да носиш Сливен в сърцето си и да помниш, че той те подкрепя!“.

На днешната среща присъстваха заместник-кметът Камен Костов и спортният експерт на Община Сливен Силвия Никова.

Христо Илиев е роден и израстнал в Сливен. Завършва Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, след което се записва да учи висше образование, но погледът му винаги е устремен към пистите за бягане в страната и по света.