23.03.2026 13:30 , Людмила Калъпчиева

От 23 до 27 март 2026г., в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен, за двадесет и седма поредна година се провеждат Дни на приказките по програмата „Във вълшебния свят на приказките“.

Наред с организираните по програмата екскурзии в библиотеката, забавните игри и състезания, срещите с приказни герои в „Музея на театралните кукли на любими литературни герои“, по традиция в библиотеката отваря врати и приказен театър и стотици деца от сливенските училища на възраст от 7 до 10 години посещават по график представление по произведения на известни детски писатели, срещат се със свои любими герои и се впуснат в незабравими приключения с тях. Тази година представленията са по пиесите на големия български писател Борис Априлов и се посвещават на 105 години от рождението му.

Атанас Василев Джавков (Малко Търново, 21.03.1921 – Тел Авив, Израел, 10.04.1995) с литературен псевдоним Борис Априлов е български писател, хуморист и драматург. Завършва гимназия в Бургас (1939). Като гимназист е библиотекарски сътрудник в Бургас, а по-късно – кореспондент на в. „Черноморски фронт“. Работил е като редактор във в. „Стършел“ (1947–1959), драматург и литературен редактор в Главна дирекция „Български циркове“ (1959–1963), писател на свободна практика(1963-1977), драматург в Драматичния театър на Сливен (1977–1980). От 1991г. до смъртта си живее в Израел.

Борис Априлов е автор на обемно и разнообразно по жанр творчество – хумористични разкази, очерци, фейлетони, сатирични повести, новели, пиеси, радиопиеси, сценарии за филми, литературна поредица за деца, романи, детски и телевизионни драми. Детската тема е голяма област в творчеството на Априлов. Литературният сериал „Приключенията на Лиско“ обединява разкази и повести в своеобразна романова рамка и утвърждава модела на

психологическата приказка.

Борис Априлов е получавал е редица награди от Фестивалите на куклените пиеси и прегледи на творчеството за деца. За цялостното си творчество е удостоен с литературната награда „Петко Р. Славейков“ (1993).

От днес, до края на седмицата малките читатели на библиотеката ще се срещат с героите от куклената пиеса „Яйцето“ на Борис Априлов. „Яйцето“ е топла, поетична приказка за раждането на нов живот, за единството и силата на обичта. Заедно с петела Евлоги и кокошката Евдокия децата ще очакват чудото за излюпване на малките пиленца. Но едно яйце не ще и не ще да се излюпи, въпреки опитите и на другите животни от селския двор да помогнат това да се случи! Защо ли? Какво означава това? Децата ще осъзнаят, че може би яйцето пази в себе си нещо особено - сърце, което ще се роди не със сила, а с любов.

Спектакълът се реализира с любезното съдействие на ДКТ-Ямбол, предоставили куклите и декора за постановката.

За някои от децата посещението на прояви от програмата е първа среща с чудния свят на библиотеката и те ще получат първите си читателски карти.

С програмата „Във вълшебния свят на приказките“ родители, учители и библиотекари отново се обединяват около идеята, че любовта към хубавата книга се изгражда от най-ранна детска възраст, че любовта към четенето е в основата на успеха за цял живот.