23.03.2026 14:03 , Людмила Калъпчиева

Сериозен ръст на подадените сигнали за нарушения на изборното законодателство и на политическите права на гражданите отчита МВР в сравнение с периода на предходните избори. Получените сигнали към момента са вече над 150, от които 126 са за купуване на гласове. Образуваните досъдебни производства са над 50. Общо 51 специализирани полицейски акции са проведени на територията на цялата страна. Това стана ясно по време на днешния брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите. Ръстът на подадените сигнали е показателен за високото обществено доверие и за важността на превантивните мерки, които взима МВР, отбеляза заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. По думите му всички сигнали се въвеждат до 10 минути от получаването им и се разпределят за последваща реакция. Същевременно вече работи и денонощната телефонна линия 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg могат да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления във връзка с изборния процес.

От своя страна Министерството на външните работи отчита сериозен ръст на подадените заявления за гласуване в чужбина. Ден преди изтичане на крайния срок те са близо 44 000, като за сравнение – при предходните избори са били малко над 30 000. До края на месец март, след приемане на решение от ЦИК, предстои да бъдат образувани избирателните секции извън страната със заповеди на ръководителите на дипломатически и консулски представителства. В тази връзка Министерството на външните работи е в интензивен диалог с българските общности в чужбина, както и с дипломатическите ни и консулски представителства. С оглед на последните промени в Изборния кодекс и въведените ограничения за избирателните секции извън ЕС, се проучват възможностите за откриване на допълнителен брой секции в самите дипломатически и консулски представителства в страните извън ЕС, където ограничения няма. Стремежът е повече хора да получат възможност да гласуват. Боряна Стойнова, директор на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ в МВнР посочи, че в министерството е създадена специална работна група за подготовката на изборите извън страната.

По актуализирането на избирателните списъци работи Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съветникът на министър-председателя по въпросите за изборите Ваня Нушева акцентира също върху координационната функция на областните управители във връзка с логистиката по предоставяне на изборните книжа и материали. Областните управители имат и ангажимент по осигуряването на стандартизираните паравани за изборните помещения. Нушева изтъкна значението на общия подход при организиране на изборните помещения и по-конкретно ролята на параваните, чрез които може да се възпрепятстват част от схемите за контрол на вота, както и да се гарантира тайната на подадения глас.

Наред с това Министерството на електронното управление актуализира Методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване с фокус върху прозрачността, яснотата и ефективността. Промените прецизират терминологията, въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите и измерими резултати, като допринасят за по-предвидим процес и повишено доверие в машинното гласуване.