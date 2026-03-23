23.03.2026 14:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България

Нашата България е в поредните предсрочни избори.

Колко Българии се нароиха политически от избори в избори? Чет нямат.

Нашият съюз - Синя България - има честта също да носи името на България.

Но има съществена разлика от другите.

Нашите корени са от самото начало на прехода - когато наистина имаше една голяма, много голяма Синя България. Но ние не изземваме и не ползваме за своя употреба тази символна воля за желана радикална промяна тогава. Само следваме и отстояваме онази мечта на милиони българи в самото начало.

За съжаление, по пътя на трудностите на прехода, мнозина се обезвериха, политически покерджии и внедрени провокатори заложиха мечтата ни за лични облаги, други буквално ни предадоха.

Днес, ние от Синя България и нашите верни поддържници, според някои изглеждаме, едва ли не като мохикани, като наивници, с искането си за лустрация например. А това означава преди всичко - трайно установяване на нормалност и справедливост във всичките им измерения.

Но в света на егоистичното и себично зло, в света на метастазите на ДС и олигархията в различните й мутации, нормалното изглежда наивно и маргинално... Същите, които в манипулативните си превъплъщения буквално крадат дори нашата политическа реторика, за да я обезсмислят и банализират. Не един и два са примерите.

В предстоящите дни до изборите ще имаме възможност като политически десен съюз СИНЯ БЪЛГАРИЯ да представим по-детайлно своя прочит за ситуацията в страната и необходимите според нас решения за излизане от политическата криза, с елементи на конституционна криза.

И това, без съмнение, ще бъде от позицията ни на единствената консервативна десница.

Според нас, след поредица провали на статуквото, наричано "модел", и лъжливите претенции на новопоявили се и прясно появяващи се формации да донесат промяна чрез популистки идеи под формата на "изчегъртване" или пагубното "няма ляво, няма дясно", дойдохме до сегашната ситуация на сериозен колапс на един от най-важните фактори на демокрацията - мандатността.

На нарушената мандатност.

И тук не стои само въпросът за недопустима злоупотреба с тази мандатност във всички власти - законодателна /неоправдани предсрочни избори/ , изпълнителна /безброй служебни правителства/, съдебна /несменяемост, с тенденция за вечност/, включително и президентска/предсрочно напускане и политическа злоупотреба на институцията за партийни цели/.

Очевидно е, че удължаването или съкращаването на мандатността не са в обществен интерес, а са в услуга на личности на недосегаеми позиции, които не искат да ги изпуснат и ще ги удържат с всякакви средства. Вкопчили са се в схеми на общи зависимости. Няма да се откажат.

Просто на изборите трябва да им отнемем възможността това повече да не зависи от тях.

Най-вече защото това води до несигурност, неуправляемост, блокаж и парализа на обществото.

Нали си даваме сметка, че ако ситуацията в страната беше нормална, сега трябваше да провеждаме редовни парламентарни избори. Последните такива бяха 2021 година.

Трябва да си отговорим като избиратели, какво се промени междувременно след поредицата предсрочни избори?

Стигнахме до битка между два олигархични клана - на статуквото и на кандидатите да го заменят, със съответните им периферии и проксита.

Дали единият или другият кръг ще надделее, това няма да донесе нищо добро за страната. Ако се прегърнат - още по-лошо.

Все пак трябва да отбележим, че в това неуправляемо безвремие се случиха и две важни положителни събития - приемането на България в Шенген и в Еврозоната.

Но по-важното е, че тези положителни без съмнение факти са показателни, че в едно все още преобладаващо мнозинство на български граждани, е жив рефлексът за демокрация, за продължаване и отстояване по поетия път и реалното членство на страната ни в ЕС и НАТО.

Надеждата ни е в тях.

Тревожното е, че в очертаващата се битка на олигархичните кръгове за пръв път през последния четвърт век, деструктивните сили и интереси могат сега да ни донесат разколебаване и дори отклоняване от този път. В полза на чужди интереси.

Като единствената консервативна десница с категорична проевропейска принадлежност, ние от Синя България имаме своите критични оценки към някои политика на ЕС. Но ние не тръгваме да разрушаваме съюза, а да го подобряваме.

Същата е и позицията ни във вътрешен план - виждаме колко много разрушители има, как доминира една необузданост на отричане, деструктивност. Обратното, ние идваме с решения, много конкретни и категорични, бихме казали решения на часа, от днес за утре. И по-важното занапред.

Целта и призивът ни е в тези избори като общество да се фокусираме към реалните проблеми, към работещи решения в институциите - в икономиката, социалната сфера, сигурността, външната политика, към демографските проблеми. Различното е, че го правим без популистки патос, без лъжи.

И не случайно слоганът, мотото ни е, СТИГА ЛЪЖИ.ИСТИНАТА Е НА ДРУГ АДРЕС!

Предстоят ни срещи ! Време е за умни решения за общото ни добро в Европейска България!

За кандидатите на Синя България в изборите в 21 Сливенски избирателен район да заложим на НОМЕР 3 в интегралната бюлетина.

Успех!