Куклен спектакъл „Не излизай сам навън!“ учи децата на безопасност на пътя

Куклено-театрален спектакъл „Не излизай сам навън!“ ще бъде представен на 28 март от 11:00 часа, като част от програмата за детска публика.
Постановката е дело на Теодора Попова – автор и режисьор, със сценография на Диана Узунова-Тодорова и музика от Гергана Анмахян. В спектакъла участват актьорите Добрияна Стойкова и Вангел Апостолов.
Представлението е насочено към деца на възраст от 3 до 6 години и има за цел по забавен и достъпен начин да запознае най-малките с основните правила за безопасност на пътя. Чрез игра, музика и интерактивни моменти децата ще научат колко е важно да спазват правилата за движение и да бъдат внимателни.
Спектакълът е с продължителност около 35 минути и обещава едновременно забавление и полезни уроци за малките зрители.