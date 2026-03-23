Куклен спектакъл „Не излизай сам навън!“ учи децата на безопасност на пътя

23.03.2026 15:05 , Людмила Калъпчиева

Куклено-театрален спектакъл „Не излизай сам навън!“ ще бъде представен на 28 март от 11:00 часа, като част от програмата за детска публика.

Постановката е дело на Теодора Попова – автор и режисьор, със сценография на Диана Узунова-Тодорова и музика от Гергана Анмахян. В спектакъла участват актьорите Добрияна Стойкова и Вангел Апостолов.

Представлението е насочено към деца на възраст от 3 до 6 години и има за цел по забавен и достъпен начин да запознае най-малките с основните правила за безопасност на пътя. Чрез игра, музика и интерактивни моменти децата ще научат колко е важно да спазват правилата за движение и да бъдат внимателни.

Спектакълът е с продължителност около 35 минути и обещава едновременно забавление и полезни уроци за малките зрители.