Концертът „Приказки в ноти“ на Хасан и Ибрахим Игнатови гостува в Сливен

23.03.2026 15:10 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 30 минути | 35

На 26 март 2026 г. от 19:00 часа в зала „Сливен“ ще се състои концертът „Приказки в ноти“ на виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови.

Събитието е част от мащабно турне, в което пианото се превръща в разказвач, а музиката – в свят от емоции, образи и виртуозност. Проектът представя клавирното изкуство като жива и вдъхновяваща приказка, която се разгръща пред публиката с всяка следваща нота.

Хасан и Ибрахим Игнатови са сред най-ярките имена на младото поколение български музиканти с международно признание. Те са носители на над 100 национални и международни отличия, с участия на престижни сцени като Carnegie Hall в Ню Йорк и Arena O2 в Лондон. През 2014 г. представят България на Детската Евровизия, където печелят второ място.

Програмата на концерта включва произведения на Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист и Дебюси, както и авторски композиции на двамата пианисти. Музикалното пътешествие съчетава класическа традиция и съвременно звучене, създавайки емоционално и вдъхновяващо преживяване за публиката.

„Приказки в ноти“ е концерт, който докосва както ценителите на класическата музика, така и младата аудитория, търсеща достъпна и въздействаща среща със света на клавирното изкуство.

Билети могат да бъдат закупени онлайн чрез kupibileti.bg и партньорската мрежа.