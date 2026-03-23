Сливен, кратки вечерни новини, 23.03.2026 г., понеделник

23.03.2026 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 128

РЗИ-Сливен отправи предупреждение за случаи с морбили и призовава за ваксинация.

Поради възникнал проблем извън България в системата „RESPER“, която се използва за автоматизиран обмен на данни за шофьорски книжки, временно се спира приемането на заявления за ускорено издаване и подмяна на СУМПС.

Кметът на Стефан Радев се срещна с младия лекоатлет Христо Илиев, който подобри 48-годишен национален рекорд в спринта на 60 метра.

В периода 23–27 март 2026 г. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен за 27-и пореден път се провеждат Дните на приказките в рамките на програмата „Във вълшебния свят на приказките“.

Театър „Българска армия“ гостува в Сливен с постановката „Солунските атентатори“, като представлението се игра на 20 март от 19:00 часа в зала „Зора“ - специално за служителите на МБАЛ „Хаджи Димитър“ бе предвидена отстъпка – двама зрители имаха възможността да посетят спектакъла с един билет на преференциална цена, като поне един от тях трябваше да бъде служител на болницата.

На 27 март в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен ще се проведе поредният месечен прием на ортопеда доц. д-р Стефан Стефанов.

Д-р Димитър Костов е одобрен за специализант по хирургия в МБАЛ „Хаджи Димитър“ след проведен конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжност „лекар специализант по хирургия“ по държавно финансирани места, съгласно заповед на министъра на здравеопазването.

През месец април отделението по урология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен организира кампания за безплатни профилактични прегледи на пациенти с бъбречнокаменна болест.

Със заповед на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен д-р Васислав Петров са обявени предложенията за места за специализанти, които ще бъдат финансирани от държавата през 2026 г.