Людмила Калъпчиева

Повестта „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев привлече вниманието на единадесетокласници от ПХГ „Дамян Дамянов“ в Сливен по време на открит урок, проведен в библиотека „Зора“.

По покана на библиотеката в читалнята се състоя първият от поредица уроци, посветени на творчеството на обичания български писател. Учениците имаха възможност да разгледат различни издания на книгата, съхранявани във фонда на библиотеката, както и да прочетат подбрани цитати от негови произведения.

В рамките на срещата те се запознаха и с интервю на Емилиян Станев, публикувано от Иван Сарандев през 1977 г., което разкрива интересни факти около създаването на повестта – от първоначалната идея през 1936 г., вдъхновена от събития след Първата световна война, до написването на творбата години по-късно при трудни условия.

Учениците разгледаха и постер с кадър от едноименния филм на режисьора Въло Радев с участието на Невена Коканова и Радо Маркович, като си припомниха и едно от емблематичните послания на автора – че „човек трябва да има куража да бъде това, което е“.

Откритият урок беше изнесен от преподавателката Антоанета Дончева, а сред гостите бяха помощник-директорът на гимназията Елисавета Начева и преподавателката Мая Койчева. Събитието съчета литературното образование с живото преживяване на българската класика и остави силно впечатление у учениците.