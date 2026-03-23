УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНОВАЦИИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

23.03.2026 16:34 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 39 минути | 24

В периода 16–18 март 2026 г. екип от нашето училище участва в Училищна лаборатория за иновации по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 4, проведена в ОУ „Двайсти април“ – гр. Панагюрище.

Форумът събра представители на 11 иновативни училища от страната и предостави възможност за обмен на добри практики и ефективни модели за съвременно образование, насочено към развитие на ключови компетентности и активно учене.

Нашето училище представи обучение по иновативен учебния предмет „Визуално програмиране“, с акцент върху интегрираните уроци като съвременен педагогически подход, подпомагащ развитието на критическо мислене, креативност и умения за работа в екип.

С интерес бе посрещнато и представянето на платформата Analiziram-edu – инструмент за проследяване и анализ на индивидуалния напредък на учениците, който подпомага ефективното планиране на образователната подкрепа.

Сред официалните гости на събитието бяха г-жа Наталия Михалевска – заместник-министър на образованието и науката и председател на Комисията за иновативни училища, Борис Шейнин – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, експертите Илияна Славова и Пламен Георгиев, представители на местната власт и РУО - Пазарджик.

Участието в лабораторията потвърди значението на междуучилищното сътрудничество като ключов фактор за устойчивото развитие на образователната система.