БИБЛИОТЕКАТА КАТО КЛАСНА СТАЯ

23.03.2026 16:52 , Мая Койчева

На 23 март библиотека „Зора“ се превърна в класна стая за часа по литература в XIа клас. Темата на изнесения урок беше „Животът и смъртта“.

Екипът на библиотеката бе подготвил представяне на живота и творчеството на Емилиян Станев и бе оформил кът с негови произведения – различни издания на книгите му, цитати от произведения на писателя.

В центъра на дискусията на учениците беше повестта „Крадецът на праскови“. Антоанета Дончева – учител по български език и литература в гимназията, очерта връзката с тревожните събития в настоящето ни и насочи вниманието на учениците към експозицията на повестта, където е направен паралел между двете войни в първата половина на XX век. Младите хуманитаристи коментираха ролята на този паралел и развитието на конфликтите в повестта.

В края на часа всеки от учениците прочете своя цитат от книгите на Емилиян Станев.

Провеждането на този учебен час в библиотека „Зора“ се реализира като дейност по Национална програма „България – образователни маршрути“, модул 3 „Културните, държавните и научните като образователна среда“.