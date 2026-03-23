23.03.2026 17:14

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 60

Кметът Стефан Радев говори пред ученици за възможностите за реализация след изучаване на икономически дисциплини във висши учебни заведения. Това стана по време на среща с дванадесетокласници от ППМГ „Добри Чинтулов“ в Детски комплекс – Сливен по инициатива на екипа на дейност „Кариерно ориентиране“ към комплекса, откъдето оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование и бъдещо професионално развитие.

„Икономиката и счетоводството, което е основата на икономическия начин на мислене, ще ви помогнат да говорите на един език с хора от целия свят“, каза кметът. Той подчерта, че каквато и специалност да изберат, младежите трябва да се отнасят отговорно, да бъдат последователни и упорити.

Пред учениците говори и д-р Милена Ченкова – началник на Отделението по инфекциозни болести в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Тя презентира перспективите в сферата на здравеопазването. Д-р Ченкова подчерта, че през последните години все повече млади хора избират медицината като свое призвание.

Бившият възпитаник на ППМГ „Добри Чинтулов“ – IT-специалистът Йосиф Господинов, разказа за своето кариерно развитие след завършване на гимназията. Той се занимава с програмиране от близо осем години.

Учениците споделиха към какви специалности са се насочили и имаха възможност да задават въпроси на гостуващите лектори.