Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев участва в среща за кариерното ориентиране на ученици от 12 клас

, Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 60

Кметът Стефан Радев участва в среща за кариерното ориентиране на ученици от 12 клас

Кметът Стефан Радев говори пред ученици за възможностите за реализация след изучаване на икономически дисциплини във висши учебни заведения. Това стана по време на среща с дванадесетокласници от ППМГ „Добри Чинтулов“ в Детски комплекс – Сливен по инициатива на екипа на дейност „Кариерно ориентиране“ към комплекса, откъдето оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование и бъдещо професионално развитие.

„Икономиката и счетоводството, което е основата на икономическия начин на мислене, ще ви помогнат да говорите на един език с хора от целия свят“, каза кметът. Той подчерта, че каквато и специалност да изберат, младежите трябва да се отнасят отговорно, да бъдат последователни и упорити.

Пред учениците говори и д-р Милена Ченкова – началник на Отделението по инфекциозни болести в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“. Тя презентира перспективите в сферата на здравеопазването. Д-р Ченкова подчерта, че през последните години все повече млади хора избират медицината като свое призвание.

Бившият възпитаник на ППМГ „Добри Чинтулов“ – IT-специалистът Йосиф Господинов, разказа за своето кариерно развитие след завършване на гимназията. Той се занимава с програмиране от близо осем години.

Учениците споделиха към какви специалности са се насочили и имаха възможност да задават въпроси на гостуващите лектори.

Снимки

Кметът Стефан Радев участва в среща за кариерното ориентиране на ученици от 12 клас
Кметът Стефан Радев участва в среща за кариерното ориентиране на ученици от 12 клас
Кметът Стефан Радев участва в среща за кариерното ориентиране на ученици от 12 клас

