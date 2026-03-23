Открит урок по изобразително изкуство

В ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен се проведе вдъхновяващ открит урок по изобразително изкуство с учениците от 5. "А" клас, воден от г-жа Здравка Долушанова.

Гости на събитието бяха директорът на училището г-жа Гергана Султанова, заместник-директорът г-жа Радослава Георгиева, както и учителите от начален етап г-жа Ивелина Иванова и г-жа Елена Сярова.

Темата на урока – „Жанрове в изобразителното изкуство – пейзаж и натюрморт“ – беше представена чрез съчетание на нови знания и активна практическа дейност. Още в началото учениците бяха въведени в темата чрез въпроси и визуален анализ, които провокираха тяхното мислене и ги насочиха сами да открият особеностите на двата жанра.

Урокът протече с разнообразни интерактивни методи – беседа, игра, демонстрация, творческо предизвикателство и работа в екип. Особен интерес предизвикаха игрите „Познай жанра“ и „Детективи на жанровете“, в които учениците активно участваха, анализираха изображения и аргументираха своите отговори.

В творческото предизвикателство „Размяна на жанрове“ те съчетаха двата жанра в една композиция, като проявиха въображение и креативност. Голям интерес предизвика и мини-експериментът „Жив натюрморт“, при който учениците влязоха в роли на „светлина“, „сянка“ и „художник“, за да открият как светлината влияе върху възприятието на предметите.

Допълнителните дейности като „Бърз дуел“ и „Микрофонът е твой“ внесоха динамика и емоция в часа, като дадоха възможност на учениците да покажат знанията си по забавен и нестандартен начин.

След интерактивната част урокът премина към творческа дейност, в която учениците приложиха наученото на практика. Те избраха да нарисуват пейзаж или натюрморт, като предварително получиха демонстрация и насоки от учителя.

Кулминация на урока беше организираната „жива галерия“, в която всеки ученик представи своята рисунка и сподели своите идеи. Това превърна класната стая в пространство за изкуство, творчество и споделено вдъхновение.

В заключение те обобщиха наученото, като довършваха изреченията:

• „Пейзажът показва…“

• „Натюрмортът ни разказва за…“

• „Днес открихме, че…“

Откритият урок показа, че чрез интерактивни методи обучението може да бъде едновременно интересно, ефективно и вдъхновяващо. Учениците демонстрираха отлични умения за наблюдение, анализ и творческо мислене, както и желание за изява.

Този урок доказа, че изобразителното изкуство не е само знание, а преживяване, което вдъхновява, развива въображението и превръща учениците в истински творци.

