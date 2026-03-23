23.03.2026 23:42 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди около 1 час | 45

Днес на своя 182-годишен юбилей , ОУ „Панайот Хитов“ превърна спортната площадка в арена за радост, емоции и истинско състезание. В чест на патронния празник на училището се провежда вълнуваща приятелска футболна среща между най-малките таланти – учениците от началния етап на ОУ „Панайот Хитов“ и техните връстници от НУ „Васил Левски“ .

Мачът започва с много усмивки и висок боен дух. Малките футболисти демонстрират завидни умения, бързина и екипна работа, доказвайки, че спортът е най-добрият начин за изграждане на характер и нови приятелства.

„Спортът ни учи не само как да побеждаваме, но и как да бъдем по-добри хора заедно“, споделиха организаторите на събитието.

Приятелската среща завърши с приятно признание за всички участници, а споменът за споделените емоции ще остане дълго в сърцата на малките спортисти. Този мач беше най-чистият подарък за 182-рия роден ден в нашето училище!

Специални благодарности отправяме към нашите гости от НУ „Васил Левски“ . Благодарим ви за това, че приехте поканата ни и станахте част от нашия празник!