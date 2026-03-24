24.03.2026 10:48

От първи април започва приемът на децата, родени през 2023 г., които за новата учебна 2026/ 2027 г., ще постъпят в първа възрастова група в детските градини.

Община Сливен напомня на родителите, че за класирането през месец април, електронната система ще бъде отворена за регистрация на нови заявления и редакция на съществуващи такива до 14 часа на 15 април. Всички активни заявления ще участват в класирането, резултатите от което ще бъдат публикувани в сайта на Община Сливен на 16 април.

Графикът на дейностите по приема за календарната година е поместен в раздел „Класирания“ на специализирания сайт за прием: https://priem.sliven.bg/garden/info.

Освен по електронен път, заявления могат да се подават и на място в детските градини. Важно е родителите да знаят, че при класирането на децата не се има предвид регистрационния номер, датата и часа на регистрация, а при равни условия децата се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната система.

Адресът на заявителя се отбелязва автоматично от системата по време на регистрацията, а непосредствено преди всяко класиране, системата извършва последна проверка за промяна на адреса. Информацията за адресната регистрация на заявителя се извежда от локална база данни „Население“. В случай, че по някаква причина заявителят не фигурира в базата данни, но има адресна регистрация в община Сливен, то входящ номер може да получи само на място в детската градина. Ако родителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в община Сливен, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в класирането за прием.

Всички посочени в заявлението критерии трябва да бъдат актуални към датата, на която детето е класирано и се доказват в срока за потвърждаване на приема чрез съответните документи. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Ако заявителят не желае детето му да посещава детската градина, в която е класирано, той се отказва от приема като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление за прием.

При възникнали въпроси или затруднения при работата с онлайн системата за прием, родителите могат да се обръщат за съдействие към директорите на детските градини и определените от тях служители, както и към Община Сливен на тел. 044/611102