24.03.2026 10:53

Възможностите за бъдеща реализация на студентските кадри в Сливенския регион. Това беше основният фокус на среща на кмета Стефан Радев с ръководството на Инженерно-педагогически факултет и Колеж към ТУ-София в Сливен. Пред Радев ръководителят на обединената структура - доц. Ваньо Иванов, сподели, че се планира организирането на форум през април, чийто фокус ще бъде както кариерното развитие на студентите след приключване на обучението им, така и общото сътрудничество между Общината, висшето учебно заведение и бизнеса. От една страна местната власт да участва като посредник между бизнеса и висшето образование, с цел да се подпомогне икономическото развитие в региона и да се създаде едно ползотворно сътрудничество. От друга - да се разработят по-гъвкави програми, които да дадат възможност на студентите да работят в местни бизнеси и да придобият практически опит.

Сливенският градоначалник прие радушно идеята и подчерта, че колаборацията на висшето образование и бизнеса е ключова за практическата подготовка на студентите, да придобиват опит и да отговарят на нуждите на трудовия пазар.

Форумът се планира за началото на месец април. Ще протече под формата на кръгла маса и ще бъде част от програмата на обединената структура за отбелязване на 40-годишнината от създаването й. Честването ще протече през цялата година и включва поредица от събития. Концерти, научни конференции, еко инициативи, ден на отворените врати, спортен празник и др.

В срещата в Общината участваха още заместник-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков, началникът на общинския културен отдел Дора Чанева и част от академичния състав на висшето учебно заведение. Това бяха гл. ас. д-р Калоян Димитров - главен секретар на Факултет и Колеж - Сливен, доц. д-р Невен Кръстев - декан на сливенския Инженерно-педагогически факултет, доц. д-р Моника Ингилизова - експерт „Връзки с обществеността“ на Факултет и колеж - Сливен.