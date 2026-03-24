Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 24.03.2026 г.

24.03.2026 11:00 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 23.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 24.03.2026 Г.

Сливен: 45-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 24 март, в 01,55 часа, на бул. „Г. С. Раковски“ в град Сливен, по време на денонощния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотични вещества, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. По случая е образувано бързо производство.

Криминалисти на РУ-Сливен работят по заявена кражба на битова техника от частен имот в сливенския квартал „Комлука“. Заявлението е подадено на 23 март. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая се извършват издирвателни и процесуални действия. Образувано е досъдебно производство.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загара работят по заявление за кражба от частен имот в новозагорския квартал „Шести“. На 23 март неизвестен извършител е проникнал в жилището на заявителя и е извършил кражба на златни накити. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая се извършват издирвателни и процесуални действия. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.