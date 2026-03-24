Завърши серията зимни коломаратони в Сливен

Лазар Владиславов (Колоездачен клуб "Сините камъни")

Зимните стартове от януари до март в Сливен се провеждат от СКТ „Сините камъни“ и са от календара на Българска федерация по туризъм

На 21 март - събота завърши серията зимни коломаратони – бревети, провеждани в Сливен. Тогава се състоя петият и последен старт – „Тракийска пролет“, с контролно време 13:30 часа. Това е най-старият бревет в Сливен с дължина 208 км. С този старт отбелязахме 27 години от първия бревет в България и 26 години от първия бревет в Сливен. От 35 регистрирани от 7 клуба, 32 достигнаха финала. Най-многобройни бяха колоездачите от „Сините камъни“ - 10, следвани от „Одесос“ – Варна, „Димитровец“ – Исперих, „Берое“ – Стара Загора и др. Сред успешните финалисти имахме 2 жени, както и Георги от Исперих на 13 години заедно с баща си. За втора година успешно финишира и Димитър Михайлов - клетъчно трансплантиран с лимфома.

Малко история. През 2008 г. за пръв път проведохме зимен маратон: „Странджа 200“ през февруари. Оттогава този старт има 18 издания. 3 години по-късно, през 2011 г. добавихме старт на 300 км през март, „Сакар 300“, с 16 поредни издания до момента, който през последните години се провежда през февруари. Старт през януари учредихме след още 3 години - през 2014 г., с 13 поредни издания до момента. Още две години по-късно, през 2016 г. беше учредено званието „Зимен крал и кралица“ – за всички, завършили 4-те зимни дистанции. „Коронясването“ на кралете и кралиците върху дървената шампионска стълба продължава и до днес, а всеки отличен с това звание получава и специална грамота с изображение на короната. През 2022 и 2023 г. се въведе дистанция от 400 км до Резово и обратно. Така сливенските зимни стартове, необходими за званието „Зимен крал и кралица“ станаха 5. Към тях преди 2 години добавихме като опция варненския декемврийски бревет на 200 км за получаване на званието „Зимен император“. През 2024 г. беше въведена опция за втори старт на 300 км в неделя, след съботния „Сакар-300“, като успешно завършилите тези 600 км получиха шанс да станат „Супер рандоньори“ през зимата. Дотогава „Супер рандоньор“ се ставаше след преминаване на 4-те основни дистанции от 200, 300, 400 и 600 км в един сезон. Двама коломаратонеца постигнаха това звание през тази първа 2024 година. През 2025 г. отново имаше успешен финалист на 600 км, но не му достигна дистанцията от 400 км, за да стане 3-ти „Зимен Супер рандоньор“ в историята. През настоящия сезон нямаше кандидат за 600 км, поради лошо време със снеговалеж в края на първия ден.

Резултатите от зимните стартове през настоящия сезон:

1. "Загоре" 200км, 10 януари. 11 стартирали, 10 финиширали от 4 клуба.

2. "Странджа" 300/200км, 31 януари. От 20 регистрирани от 6 клуба, 6 финишираха на 300 км, 12 финишираха на 200 км.

3. "Сакар" 300/600 км, 21 и 28 февруари. От 14 регистрирани от 3 клуба, 10 финишираха на 300 км. Нямаше кандидати за втория и третия ден – 400/600 км поради лошото време.

4. "Резово" - 430 км, 6-7 март. Шесто зимно издание на "Резово-400" след завръщането му в календара. 9 от 12 стартирали от 3 клуба достигнаха до финала. 3 от тях ползваха дългия маршрут от 431 км с 2 часа бонус, 6 изкараха въведената за пръв път дистанция от 401 км.

5. "Тракийска пролет" 200км, 21 март. 35 регистрирани от 7 клуба, 32 достигнаха финала, отново с участието на клетъчно трансплантирания българин с лимфома, както и на момче на 13 години заедно с баща си.

След финала на последния старт бяха коронясани и получиха специални грамоти 3 „зимни императора“ с общо 6 успешни старта от декември до март, както и 4 „крале“ и 1 „кралица“ с общо 5 успешни старта от януари до март.

2026г. е годината предшестваща олимпиадата на коломаратоните, „Париж-Брест-Париж 2027“, 1200 км за 90 часа, предшественик и първообраз на „Тур дьо Франс“. Годината е важна защото по-голямата достигната дистанция през 2026 г. ще даде възможност за по-ранно предварително записване за „Париж-Брест-Париж“ в началото на следващата 2027 г. с избор на предпочитана група и предпочитан стартов час.