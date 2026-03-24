24.03.2026 13:16 , Валя Марева (ПП "ГЕРБ"-Сливен)

ПП "ГЕРБ"-Сливен | България

На поредните предсрочни избори отиваме с надеждата, че това ще е последния предсрочен вот, след който ще се състави редовен кабинет с 4-годишно управление. „Най-важното е 52-то Народно събрание да бъде сформирано от политически ангажирани народни представители и партии, които не рушат, а наистина искат да градят. Ако и следващият парламент не е в състояние да състави кабинет, това ще е пагубно за страната ни“. Това заяви пред Телевизия КАНАЛ 6 народният представител и кандидат за нов мандат от листата на ГЕРБ-СДС в Сливен Мария Белова.

„Влизаме в кампанията подготвени и мотивирани. Имаме най-големия екип от опитни професионалисти и млади хора. Те могат да започнат да работят веднага за постигане на целите – и на национално ниво, и във всеки град. Изборите са много повече от политическо състезание, защото зад всеки вот стоят реални хора и очаквания. Това не е въпрос само на политическа идентичност, а на реален управленски капацитет. През годините партията изгради хора с опит, с подготовка, с експертиза и с умение да постигат резултати. Това е особено важно днес, когато обществото има нужда от компетентност и последователност”, каза Мария Белова.

Тя коментира и масовата смяна от служебното правителство на доказали се експерти в различните области. В края на миналата седмица земеделски производители от региона на Сливен излязоха на протест заради информация за освобождаване на директора на Областна дирекция „Земеделие" Тодор Братанов и на Общинската служба Тодор Тодоров. „Запозната съм с работата и на двамата директори. Работила съм с тях преди да вляза в политиката. И двамата са доказани и компетентни експерти. Това не е само моя оценка и на земеделските производители, които излязоха в тяхна подкрепа, но и на експертите в МЗХ. Като народен представител от Сливен съм била горда, когато нашите служби са цитирани като пример за добър професионализъм. За първи път виждам как земеделски производители, местната общност застава с такава категорична подкрепа към държавни служители. Всички в професионалната администрация трябва да работят в полза и в помощ на гражданите. Тази оценка, която получиха нашите директори, е доказателство за компетентност и добре свършена работа, и аз нямам и капка съмнение в техния професионализъм“, коментира Мария Белова.

По отношение на повишаващите се цени на горивата и енергоносителите, Белова заяви, че компенсацията от 20 евро, която се предлага от служебното правителство, няма как да компенсира гражданите. „България е в кризи от повече от 4 години. Минахме през Ковид пандемия, енергийна криза, войни в Украйна и Близкия изток, криза на горивата, която не се очаква скоро да отмине. Няма как 20 евро да решат проблемите на хората предвид повишаващите се цени на горивата. Има много механизми, които може да използва служебното правителство, за да подпомогне реално гражданите. Сумата от 20 евро ще помогне за зареждане на автомобила с гориво, но цената на хранителните продукти и услуги, които се увеличават заради кризата, няма как да бъдат компенсирани с тази сума. По време на Ковид пандемията ГЕРБ показа, че може да се намери механизъм за реална подкрепа. Имаше период на нулева ставка за хляба и брашното, например. Имаше компенсации за бизнеса и възрастните хора. Държавата има варианти за реално подпомагане“, обясни Мария Белова.

Тя е категорична, че заради геополитическата обстановка и събитията, които се случват България има нужда от редовно и стабилно управление – такова, което носи предвидимост и може уверено да преведе страната ни през предизвикателствата. „В динамична и несигурна геополитическа обстановка това е по-важно от всякога. Затова и на предстоящите избори ще се борим за категорична победа. Залагаме на избор, който ще бъде направен на основата на разума, прагматизма и оценката на управленски възможности. Държавата има нужда от посока и резултати, основани на #Ред #Работа #Растеж, а не от експерименти. А ГЕРБ е единствената партия, която предлага реални резултати“, каза още кандидатът за народен представител.

Тя призова хората да подкрепят кандидатите на ГЕРБ-СДС, защото когато Сливен има силен глас в националната политика, проектите на града и местната общност получават подкрепа и се случват.

