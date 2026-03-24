Твърдица посреща фолклорния събор „Пролетни игри и обичаи – Цветница“

24.03.2026 14:47 , Людмила Калъпчиева

Фолклорният събор „Пролетни игри и обичаи – Цветница“ в Твърдица отново ще събере любители на българските традиции от цялата страна. Събитието, което се провежда вече повече от 30 години, се е утвърдило като символ на приемственост и съхраняване на народното наследство.

Съборът ще се проведе на 5 април 2026 г. (неделя) в град Твърдица, като официалното откриване е от 10:00 часа в голямата зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914“, а от 10:15 часа ще започне конкурсната програма.

В събитието ще се включат самодейни състави, певчески групи, танцови формации и индивидуални изпълнители, които ще представят богатството на българския фолклор чрез песни, танци и обичаи. Публиката ще има възможност да се потопи в магията на Цветница – празник на пролетта, цветята и възраждащата се природа.

Освен сценичната програма, за посетителите са подготвени и допълнителни атракции, сред които щандове с ръчно изработени изделия и детска работилница.

Съборът в Твърдица е живо доказателство, че българските традиции продължават да се пазят и предават от поколение на поколение – чрез музика, танц и споделени емоции.

Организаторите канят всички жители и гости на региона да се присъединят към празника и да станат част от едно незабравимо преживяване, изпълнено с български дух и настроение.