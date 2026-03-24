Сливен беше домакин на областния етап от Ученическите игри

24.03.2026 14:52 , Людмила Калъпчиева

На 14 март в град Сливен се проведе областният етап на Ученическите игри за учебната 2025/2026 година, в който участваха ученици от училища в Сливен и общините Котел, Нова Загора и Твърдица.

Състезанията се проведоха в дисциплините футбол, бадминтон и шахмат, като участниците демонстрираха отлични спортни умения, състезателен дух и уважение към своите противници.

Отборът по шахмат на СУ „Христо Ботев“ се представи в две възрастови групи – 5–7 клас и 8–10 клас, като и в двете завоюва второ място, отстъпвайки на състезателите от ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен.

В надпреварата по футбол при възрастова група 5–7 клас, отборът на СУ „Христо Ботев“ показа силна игра и заслужено спечели трето място след оспорвани срещи.

С отлично представяне се открои и отборът по бадминтон на ПГТТ „Атанас Димитров“, който за трета поредна година завоюва титлата областен шампион във възрастова група 11–12 клас и продължава към следващия – зонален етап.

Във футболната надпревара при възрастова група 11–12 клас шампион стана отборът на ПГТТ „Атанас Димитров“, който спечели титлата след изпълнение на дузпи в изключително оспорван и зрелищен двубой.

Предстоят още спортни емоции с провеждането на областните етапи по волейбол и баскетбол, които ще продължат програмата на Ученическите игри.