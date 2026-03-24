С празник сред природата Нова Загора посрещна Първа пролет

24.03.2026 14:55

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 5

По повод настъпването на Първа пролет, на 21 март 2026 г. Община Нова Загора, съвместно с Туристическо дружество „Алеко – 1900“, организира традиционен празник в местността „Хайдушко сборище“ над село Крива круша.

Събитието събра десетки участници – ученици и преподаватели от СУ „Христо Ботев“ и СУ „Иван Вазов“, както и любители на природата и туризма. От сборния пункт на площада в селото всички поеха към поляната по предварително подготвени маршрути, съобразени с възможностите на участниците.

Въпреки променливото време в предходните дни, празникът премина при благоприятни условия. Благодарение на професионалното ръководство на Жечка Павлева, поляната се превърна в своеобразна открита спортна площадка, където участниците се включиха с ентусиазъм в разнообразни игри, състезания, музика и танци.

Осигурените от Община Нова Загора награди зарадваха всички присъстващи. Освен забавленията, децата имаха възможност да научат повече за ориентирането в планината, опазването на околната среда и животинския свят в района на Сърнена Средна гора.

Празникът за пореден път показа, че традициите, свързани с посрещането на пролетта, обединяват хората и създават незабравими преживявания сред природата. Организаторите благодарят на всички участници и отправят покана към жителите и гостите на общината да се включат и в бъдещите инициативи.