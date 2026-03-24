24.03.2026 18:10 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 51

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен ще има свой представител в екипа, който ще представи град Сливен на международно туристическо изложение в побратимения град Ниш, Република Сърбия, което ще се проведе от 26 март до 28 март 2026 г.

Представител на музея ще бъде Деница Жечева – екскурзовод в обектите на РИМ – Сливен. Тя също така изпълнява функциите на секретар на Консултативния съвет по туризма към Община Сливен и през последните години е участвала в множество туристически изложения в страната.

Участието е част от усилията на Регионалния исторически музей да търси все повече възможности за популяризиране на културно-историческите обекти в града и утвърждаване на Сливен като атрактивна туристическа дестинация. Освен борсата в Ниш, се планират и бъдещи участия в международни туристически изложения извън границите на страната.

Официален представител на Община Сливен ще бъде инж. Стоян Марков, заместник-кмет на общината. В състава на екипа, освен представителя на Регионалния исторически музей, ще бъде включен и експерт „Международни отношения“ от Община Сливен.

Градът ще бъде представен с оборудван щанд с площ от 9 кв. м.

Пожелаваме успех на сливенската делегация!