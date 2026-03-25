Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 25.03.2026 г.

25.03.2026 10:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 60

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 24.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 25.03.2026 Г.

Сливен: На 24 март, около 18,30 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на ул. „Александър Пушкин“ в град Сливен. По първоначални данни инцидентът е станал между лек автомобил „Нисан Кашкай“, управляван от жена на 49 години, и 37-годишен велосипедист. При произшествието е пострадал велосипедистът, който е откаран в болнично заведение за оказване на медицинска помощ, без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол на двамата участници в произшествието са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.