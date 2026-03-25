Дистанционен отчет – задължителна стъпка към точно и модерно топлоснабдяване

25.03.2026 10:26 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

През последните години в европейското и националното ни законодателство бяха въведени промени, които са насочени към по – ефективно управление на енергията и по-голяма прозрачност при отчитането на потреблението. Промени, които засягат системите за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост.

С приетите изменения на Закона за енергетиката от 12 март 2021г. се въведе задължително изискване всички уреди за дялово разпределение да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, като крайния срок за въвеждането е поставен за 1 януари 2027г. Това означава, че до тази дата всички уреди за дялово разпределение – електронни разпределители и индивидуални водомери за битова гореща вода трябва да бъдат подменени с такива с дистанционен отчет.

Основна цел на тази промяна е осигуряване на по – точна информация за потреблението на топлинна енергия и топла вода. Чрез дистанционния отчет се гарантира по – прецизно изчисляване на разходите и предоставяне на навременна информация на потребителите за тяхното реално потребление.

С въвеждането на новите уреди идват и редица неоспорими предимства. С тях отпада необходимостта от физически посещения на отчетници в жилищата, което улеснява много потребителите. Дистанционното отчитане позволява по – бързо и по – ефективно обработване на данните, което от своя страна води до прозрачност и контрол върху енергийните разходи на всяко домакинство.

Чрез подмяната на уредите за дялово разпределение, системите на централно топлоснабдяване преминават към по – съвременен модел на измерване и управление на потреблението, като се поставя в центъра – точност, прозрачност и удобство на потребителите.

За всички нови и настоящи клиенти, „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД предлага нова услуга Подмяна на уреди за дялово разпределение срещу 1€/уред на месец, за безпроблемно, икономично и бързо преминаване към задължителния дистанционен отчет.