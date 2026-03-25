25.03.2026

Възможностите за инвестиции в Сливен и региона. Това обсъдиха на среща с ръководството на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ заместник-кметът по икономическото развитие Стоян Марков и управителят на Индустриалния парк в Сливен Соломон Москона.

Дискусията се състоя в „София Тех Парк“, в офиса на Българската агенция по инвестиции. Фокусът беше насочен върху новоизграждащия се сливенски Индустриален парк.

От страна на Българската агенция за инвестиции участие взеха и.д. изпълнителен директор Ангел Иванов, главният секретар Юлиян Балчев и експерти от агенцията.

Марков и Москона представиха актуалното състояние на парка, възможностите и предимствата за инвестиции в региона. Представителите на БАИ споделиха възможността да насочат към Сливен конкретни инвеститори, търсещи терени с добра локация и по-големи площи - над 100 дка, с каквито разполага Индустриален парк Сливен. На терена му площите на парцелите започват от 5, 10, 20, 100 дка - в северната част и стигат до голям парцел от близо 1000 дка - в южната част.

Общата площ на парка е 2700 дка, като в нея влизат писта на летище с дължина 2500 м, заедно с хангар за самолети и сграда за управление на полетите с офиси и чакалня за пътници.

В хода на дискусията бе потвърдена готовността агенцията, както е било до сега, да оказва пълно съдействие на инвеститорите в Сливен и региона, като посредник между бизнеса и компетентните държавни институции. БАИ ще продължи да работи активно, в партньорство с Министерството на иновациите и растежа и други институции, за подобряване на условията за инвестиции и подкрепа на компаниите, избрали България за своя инвестиционна дестинация.

Ангел Иванов потвърди участието на БАИ на предстоящия икономически форум „Инвестирай в Сливен“, който се планира на 24 април в Града под Сините камъни. Той предвижда представяне на насърчителните мерки за инвестиции и възможностите за сертифициране на инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.