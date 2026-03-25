Сливен, кратки вечерни новини, 25.03.2026 г., сряда

25.03.2026 16:32 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Кукленият театър в Сливен ще представи „Дванайста нощ“ за тийнейджърска публика на премиера в Деня на театъра - 27 март.

Българската агенция за инвестиции и представители на Сливен обсъдиха възможностите за привличане на нови бизнес инвестиции в региона, като основен акцент беше поставен върху новоизграждащия се индустриален парк в града.

В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ е постъпило ценно дарение от над 320 книги, събрани чрез националната кампания „Дари книга, подари любов“, организирана от издателство КИБЕА.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

В петък, 27 март, с панихида на гроба на Добри Чинтулов ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от смъртта на изтъкнатия възрожденски поет, просветител и църковен деец.

Град Сливен ще вземе участие в международно туристическо изложение, което ще се проведе от 26 до 28 март 2026 г. в побратимения сръбски град Ниш.

От 1 април започва приемът за първа възрастова група в детските градини в Сливен за децата, родени през 2023 г., които ще постъпят през учебната 2026/2027 година.