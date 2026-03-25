Премиера на спектакъла „Дванайсета нощ“ ще представи Кукленият театър в Сливен на 27 март, когато се отбелязва Международния ден на театъра.

„Дванайсета нощ“, по едноименната пиеса на Шекспир, е адаптирана за деца над 10 години, за които почти липсва възможност за досег до кукленото изкуство.

„Децата често възприемат Шекспир като класически и вероятно скучен. Ако им го покажем като близък през техните преживявания, те ще се върнат към театъра. Това е среща с един по-различен Шекспир – визуален и провокативен. Спектакълът съчетава кукли, актьорска игра, музика и ярка сценография. Историята за любов, объркани самоличности и комични ситуации оживява с лекота и чувство за хумор“, каза директорът на театъра Теодора Попова-Лазарова.

Режисьор е Съби Събев, музиката - Георги Гарчов, сценография - Благовеста Василева. Актьори са Вангел Апостолов, Натали Николова, Биляна Йорданова – Биба, Добрияна Стойкова, Делян Кьосев и гост актьора – Стилян Славов.

Сюжетът разказва за брат и сестра, които след корабокрушение попадат в чужда страна, търсят начин да оцелеят и да създадат нови социални контакти. Доближава се до това, което се случва с всеки млад човек в края на детството - напускането на защитената зона, влизането в нова реалност, любовни трепети, недоразумения и трудности.

Билети могат да бъдат закупени само от касата на Кукления театър на 27 март (петък) от 9:00 до 12:30 часа и от 14:00 до 19:00 часа.