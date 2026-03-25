ДИМИТЪР СЯРОВ: ЧЕСТНИ ИЗБОРИ? САМО ПРИ ЧЕСТНИ КАНДИДАТИ!

25.03.2026 13:46 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 35 минути | 40

Едни политици, за да не отговорят какво е всъщност отношението им към "новия проект", непрекъснато досега се измъкваха с обяснението, че не знаели какво предлага неговият неформален лидер.

По подобен начин реагират и самите представители от "проекта" .

Те без смущение си позволяват да говорят от името на всички, от името на целокупния народ, по някаква президентска инерция. Отвеждат доста буквално като подход във времето на "царската вълна". Нещо като онова "искаме си царя", преформатирано в "искаме си президента". Засега, без онези прословути "800 дни". Прогресистите със зеления коалиционен цвят на "проекта" обаче внушават, че това ще се случи незабавно и веднага, едва ли не по заповед.

Това би следвало да е първият сигнал за внимание.

Има и други, не по-малко основателни знаци, които всеки сам трябва да си разчете преди да отиде до урната - като какъв познаваме този пореден кандидат да ни оправи положението, както се заканва?

Та той самият не е ли част от сериозната политическа криза. Като държавен глава сегашният партиен лидер, как изпълняваше ролята си на "обединител", каквато му се предписва от Конституцията? Като никой друг преди него на този пост, той не раздели ли тези, които следваше да обединява. Не се ли домогваше да се превърне в непредписан от основния закон център на власт. За дълги периоди на цялата власт.

А проблеми, по които да се обединим като нация винаги е имало и ще има.

Това да му беше недостатъка, дето се казва. Обаче той отиде и по-нататък, отвъд ръба на правомощията си, използвайки кризисната политическа конюнктура.

Чрез политически инженеринг под неговото крило се пръкнаха няколко ПАРТИЙНИ проекта. Подкоповайки с тези си действия и без друго буксуващата партийна система и парламентарна демокрация.

Да продължим с реторичните питания. Не следваше ли и на практика онази, оказа се неслучайна своя фраза, преди да влезе в президентските си правомощия, когато се закани на депутатите - "Още една седмица ви остава". Сега колко време дава на парламентарната република.

Защо и какво наложи имитативно да бъде заменено и самото легитимно название партия с думата проект. Може би защото е неудобно някак да се говори за партия от двама души, а е по-приемливо да се наричат проект. И понеже те го разгневиха, заради някакви техни взаимоотношения отказаха да бъдат негови фигуранти, тръгна да търси нови изпълнители. Но съмнения за запазени опции помежду им останаха.

Фактите са известни, за да се стигне до сегашното положение -директно до проект от един човек - самия бивш президент. За намерение, което се пускаше по повод и без повод в публичната среда през всичките години на недовършения му втори мандат.

Наблюдаваме как сега и след първите изяви на представителите на "Прогресивна България - Радев", питащите продължават все така да си питат. Отговарящите също продължават да не отговарят.

Така няма да получат еднозначни отговори и избирателите.

А такива отговори не само са възможни, но и задължителни.

Като например ясно и недвусмислено да обяснят какво разбират например радевистите под мантрата "защита на българския национален интерес". Независимо от избягването на конкретност, все пак става ясно, че от тях т. нар. национален интерес се позиционира, да не кажем противопоставя, на съюзниците ни от ЕС и НАТО. И никога спрямо Путин.

Не престава публично да стои въпросът - честни ли ще бъдат предстоящите предсрочни избори?

Главно по отношение на самата технология и организация на вота. С достатъчно сериозни основания за поставянето му. Въпросът е важен в тази му част, разбира се, но не по-малко важен е, честни ли са участниците към избирателите.

И тук отговорът, за съжаление, е твърде еднозначен - не са честни. Увъртат, вдигат обтекаеми лозунги, като за посочения български национален интерес.

Положението е - навлизам в политиката по царски, ще трябва да ме приемете на доверие по царски.

