Общински съвет - Сливен заседава на 26 март

25.03.2026 13:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | България | преди 27 минути | 26

На редовната си сесия този четвъртък, 26 март, местният парламент в Сливен ще решава дали Общината да подпише споразумение със Съюза на диабетно болните и „ДКЦ-2 Сливен“. Точката е част от дневния ред на утрешното заседание. Тя попадна сред акцентите на днешната пресконференция на председателя на Общински съвет – Сливен Димитър Митев и негови заместници, която обичайно те провеждат ден преди сесията. Председателят изрази мнение, че предложението ще бъде подкрепено единодушно по време на гласуването. Вносител е кметът Стефан Радев в отговор на постъпило писмо от председателя на сдружението. Към момента съюзът, който се помещава под наем в сградата на „ДКЦ-2 Сливен“, се намира в затруднено финансово положение. С подписването на тристранното споразумение, Общината ще се ангажира с финансовата подкрепа към съюза относно разходите за консумативи, за топлоенергия, електроенергия, вода и за наем.

Друга точка от дневния ред се отнася за това дали Община Сливен, която е член на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Ямбол, да кандидатства за финансиране с проект, заедно с общините Нова Загора, Ямбол и Тунджа, за рекултивация на една от клетките в депото. Програмата е „Околна среда“ и се отнася за рекултивация на регионални депа за битови отпадъци. Съгласно условията за кандидатстване по програмата, всички общини, ползващи депото, трябва да внесат обезпечения по чл.60 от ЗУО за рекултивацията му. Събраните отчисления на Община Сливен в размер на близо 175 хил. евро по чл.60 от ЗУО, ще бъдат използвани като дофинансиране на проектното предложение за рекултивация на клетка 1 на депото в Ямбол.

Общо 29 са точките, които предстоят да бъдат гласувани на сесията. Сред тях попадат отчетите за 2025 г. на Програмата за опазване на околната среда и на Програмата за управление на отпадъците в общината. Ще бъдат гласувани още миналогодишните отчети на Програмата за развитие на туризма и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Местният парламент ще решава още дали да даде съгласие „ДКЦ-2 Сливен“ да закупи със собствени средства медицинска апаратура и да модернизира асансьора в сградата на центъра за доболничната помощ. Друга точка се отнася за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на покрива на сградата на „ДКЦ-1 Сливен“ за собствено потребление и отдаване на излишък 100 kWр /киловат-пик/.

Две допълнителни точки са постъпили в деловодството на Общинския съвет. Едната се отнася за приемане на програмата за работа на местния парламент за второто тримесечие на 2026 г. Другата се отнася за дарение към Сливенска митрополия – паважна настилка на стойност малко над 16 хил. евро.

В хода на днешната пресконференция към председателя Димитър Митев бе отправен журналистически въпрос относно инвестиционно предложение на Община Сливен за промяна на статута на терен от „Каменски баир“, който се намира северно от село Камен. „Има заявено инвестиционно намерение от страна на Общината. По силата на закона за него трябва да има становище от страна на РИОСВ-Стара Загора. На този етап такова не е налице“, посочи Митев.

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

Подробности по материалите от дневния ред се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite