Общината ремонтира оградата на тенис кортовете до залата за щанги

25.03.2026 15:05

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 49

Оградата на тенис кортовете на бул. „Георги Данчев“ бе изцяло ремонтирана. За това съобщиха от отдел „Обществени сгради“. Дейностите са част от предвидените от Общината ремонти на спортни сгради и съоръжения в Сливен.

Дейностите по съоръжението включваха подмяна на паната от оградна мрежа с метални пана с подходящ отвор на оплетката. Теренът бе почистен от дървета, храсти и растителност. Плътната или външна част на оградата, сочеща към улицата, бе обработена с щампован бетон. Дейностите от вътрешната страна включваха шпакловка и боядисване с фасаген.

Строително-монтажните работи на обекта са изпълнени в срока, предвиден в договора с фирмата-изпълнител.