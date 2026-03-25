ТЕАТЪР, СМЯХ И ПРИКАЗНО „ЯЙЦЕ“ В БИБЛИОТЕКАТА

25.03.2026 16:32 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 48

Учениците от 1. „А“, 2. „А“, 3. „А“ и 3. „Б“ клас се потопиха в света на театъра по време на Седмицата на детската приказка с посещение на спектакъла „Яйцето“ в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен.

Постановката, изпълнена с хумор, музика и поука, задържа вниманието на малките зрители от началото до края. Децата с ентусиазъм участваха в интерактивните моменти и се забавляваха с приказните герои.

Инициативата е част от усилията за насърчаване на любовта към книгите и изкуството, като превръща срещата с литературата в истинско приключение.