25.03.2026 17:18 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Работна среща за координиране на дейностите, свързани с техническата и организационната подготовка на изборния процес се проведе в Областна администрация Сливен

Днес в Областна администрация Сливен областният управител Маринчо Христов проведе работна среща свързана с изборния процес. В нея взеха участие председателят на Районната избирателна комисия, главният секретар на Областна администрация Сливен, административният ръководител на Районна прокуратура - Сливен, директорите на ОДМВР – Сливен, ТД на ДАНС – Сливен, РД ПБЗН - Сливен, Информационно обслужване – клон Сливен, РУО – Сливен и представители на четирите общини – Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел.

Целта на срещата беше координиране на дейностите, свързани с техническата и организационната подготовка на изборния процес, както и уточняване на взаимодействието между институциите при обезпечаването на изборния ден. Към момента всички дейности по подготовката на изборния процес се изпълняват съгласно утвърдената хронограма, а необходимите организационно-технически мерки са предприети в срок.

„Сътрудничеството и добрата координация между институциите са основен приоритет, който гарантира стабилност, прозрачност и обществено доверие в процеса. Общите усилия трябва да бъдат насочени към осигуряване на спокойна среда и ефективна организация на процеса при подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори. Основен приоритет е гарантирането на законността на предстоящите избори. Организационно-техническата подготовка, сигурността и общественото доверие в изборния процес зависят пряко от нашите действия. Целта е да не се допусне никакво съмнение върху честността на вота, защото хората искат това. В тази връзка настоявам за пълна мобилизация, която да гарантира нулева толерантност към купуването на гласове, противодействие на корпоративния вот, пълна неутралност и деполитизация, координация и бързина. Нашата обща цел е след изборния ден гражданите на областта да са спокойни, че гласът им е отчетен правилно. Нека не позволяваме на никого да поставя под въпрос легитимността на институциите. Разчитам на вашия професионализъм и ви благодаря за досегашната координация“, коментира областният управител Маринчо Христов.