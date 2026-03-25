Национално състезание "Фолклорна плетеница"

На 25 април форумът на ОУ „Елисавета Багряна“ се превърна в сцена на българския дух, традиции и талант. Училището бе домакин на областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“.

Събитието събра ученици от различни училища в областта, които с вдъхновение и отдаденост представиха богатството на българския фолклор. Атмосферата беше изпълнена с ритъм, багри и емоция – истински празник на традициите.

С особена гордост споделяме, че учениците от четвърти клас на ОУ „Елисавета Багряна“ се класира за националния кръг, демонстрирайки отлична подготовка и сценично присъствие.

На второ място се класира НУ „Любен Каравелов“ – Нова Загора, а третото място бе за четвъртокласниците от СУ „Константин Константинов“.

Учениците от седми клас от СУ „Константин Константинов“ заслужено също продължават към националния етап.

Поздравления заслужава и Магдалена Луканова – хореограф в нашето училище, чийто професионализъм, отдаденост и вдъхновение стоят зад успехите на нашите ученици.

ОУ „Елисавета Багряна“ отново доказа, че е средище на традиции и талант - място, където българският дух се съхранява и предава с любов на следващите поколения.

Снимки

