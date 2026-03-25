Днес, 25.03.2026 г., в ОУ „Елисавета Багряна“ се проведе открит урок по английски език с учениците от 5. А клас, воден от г-жа Юлия Шарапчиева.
На урока присъстваха директорът на училището г-жа Гергана Султанова, заместник-директорите г-жа Марияна Иванова и г-жа Радослава Георгиева, както и г-н Али Мехмедов.
Учениците проявиха голям интерес към представената тема – глаголът can. Те съставяха изречения с новата граматика, участваха активно чрез игрови елементи и се опитаха да съчинят кратки стихчета с can и can’t.
Благодарим на учениците за активното им участие и им пожелаваме бъдещи успехи в изучаването на английския език!