Монашеско пострижение в Чинтуловския манастир

25.03.2026 19:40 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 25 март, в деня на великия празник Благовещение, когато светата Църква отбелязва и неговото отдание, в Чинтуловския манастир "Св. прор. Илия" бе отслужена архиерейска вечерня с чина на монашеското пострижение.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, ставрофорен иконом Евгений Янакиев – изпълняващ длъжността игумен на светата обител, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на богослужението бяха изпълнени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

По време на вечернята, върху Светослав бе извършен чинът на монашеското пострижение. Новопостриганият монах прие името на преподобни Сава Освещени – един от великите устроители на монашеския живот в Изтока.

В своето архипастирско слово митрополит Арсений се обърна към новия монах с наставление да пази чистота на сърцето, да пребъдва в целомъдрие и въздържание, да не се привързва към нищо преходно и земно, но да насочи целия си живот към Бога.

Монашеското житие, подчерта архиереят, е равноангелно служение – път на непрестанна духовна бран. Защото, по думите на светия апостол Павел, „нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината на този век, против духовете на злобата в поднебесните места“ (Еф. 6:12). Затова монахът е призван да се облече „във всеоръжието Божие“ – в правда, истина и вяра, за да устои в изпитанията.

В заключение митрополитът насърчи новопострижения да прославя Бога не само в уединението на монашеския подвиг, но и в живото свидетелство пред народа Божий, помнейки, че и ангелите, според апостолското слово, са „служебни духове, изпращани да служат на ония, които ще наследят спасение“ (Евр. 1:14).

Под сладкопението на песнопението „Достойно есть“ новият монах Сава, воден от архимандрит Димитрий, бе въведен в своята килия, където започна четенето на първата катизма от Псалтира.

