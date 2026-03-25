Деня на водата премина -състезание между групите на ЦОУД!

25.03.2026 20:12 , Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

По сручай деня на водата учениците от ЦОУД 1. и 2. клас с г-жа Марияна Добрева и ЦОУД 3. и 4. клас с г-жа Борислава Узунова, проведоха вълнуващо спортно състезание.

Децата бяха разделени на два отбора и с много ентусиазъм преминаваха през различни препятствия, като тяхната задача беше да пренесат и съберат вода, за да напълнят съд. След успешно изпълнение на предизвикателството, всеки отбор трябваше да подреди пъзел, свързан с темата за водата и нейното значение за живота.

Чрез тази забавна и динамична дейност учениците не само развиха своите двигателни умения, бързина и координация, но и усвоиха ценни знания за водното богатство, неговото опазване и отговорното му използване. Те показаха отлична работа в екип, съобразителност и упоритост.

Състезанието премина с много усмивки, положителни емоции и спортен дух.