Здравословно хранене през погледа на седмокласниците от ОУ „Панайот Хитов“

, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")

Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) | България | преди 44 минути | 34

В ОУ „Панайот Хитов“ здравословният начин на живот не е просто урок от учебника, а вълнуващо кулинарно и научно пътешествие. В рамките на Националната програма „Иновации в действие“ (Модул 1: Интердисциплинарни уроки), учениците от VII клас се потопиха в магията на темата „Здравословно хранене за всички“ .

Един проект – много знания

За да разберат напълно концепцията за здравето, седмокласниците изследваха храната през призмата на различни учебни дисциплини под ръководството на своите преподаватели г-жа Павлова, г-жа Стефанова, г-жа Стоева и г-жа Тодорова.

• Биология: Научиха за състава на продуктите и значението на витамините.

• Математика: Пресмятаха калории, пропорции и грамажи.

• КМИТ: Овладяха тънкостите на дигиталното представяне.

• Български и Английски език: Обогатиха речника си и се научиха да описват здравословни концепции на два езика.

От теорията към кухнята

Най-вълнуващата част бяха практическите часове, в които учениците с истински ентусиазъм се превърнаха в „шеф-готвачи“. Заедно те приготвяха разнообразни здравословни ястия, доказващи, че полезното може да бъде и изключително вкусно.

„Храната е нашето гориво, а когато приготвяме сами с качествени продукти, се грижим за бъдещето си“, споделят участниците в проекта.

Като финален щрих на своето обучение, всички седмокласници обединиха усилия в изготвянето на интерактивни презентации . Те съдържат богат асортимент от рецепти, които могат да вдъхновят всеки да направи първата крачка към по-добро здраве.

Проектът не само дава на учениците нови знания, но и ги научи на екипна работа и отговорност към собственото им тяло.

Снимки

