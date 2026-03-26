Безплатни тренировки по тенис за деца организират в Нова Загора

26.03.2026 09:00 , Людмила Калъпчиева

Община Нова Загора информира жителите и гостите на града, че в периода от 4 до 13 април, по време на пролетно-великденската ваканция, ще се проведат безплатни тренировки по тенис за деца до 12-годишна възраст.

Инициативата се реализира от Тенис клуб „Нова Загора“ и има за цел да насърчи активния начин на живот сред подрастващите и да ги мотивира да спортуват на открито.

Под ръководството на професионален треньор децата ще имат възможност да усвоят основните умения в тениса, да развият дисциплина и да създадат нови приятелства, далеч от екраните и заседналото ежедневие.

За повече информация и график на тренировките желаещите могат да се свържат с г-н Стоян Шатов, треньор към клуба, на телефон 0887 50 05 50.