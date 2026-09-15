Златни медали за гимнастичките на СКХГ „Диамант“ – Нова Загора

15.09.2026 09:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 2 седмици | 324

Състезателките на Спортен клуб по художествена гимнастика „Диамант“ – Нова Загора завоюваха златни медали във втория състезателен ден на Международния турнир по художествена гимнастика „Златна купа Триумф“.

Малките гимнастички представиха танца „Феи“ по музика на Пьотър Илич Чайковски. Съчетанието им впечатли с артистичност, грация и прецизно изпълнение и им донесе най-високото отличие.

Турнирът се проведе при силна конкуренция с участието на над 500 гимнастички от различни спортни клубове.

Златните медали са поредно признание за труда и постоянството на младите състезателки и техния треньорски екип.

От Община Нова Загора поздравиха гимнастичките и треньорите на СКХГ „Диамант“ за успешното представяне и им пожелаха още призови класирания.